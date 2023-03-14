Киев, 14 марта, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Изгнание православных монахов из Киево-Печерской лавры может привести «к небывалому всплеску братоубийственного внутриукраинского противостояния», заявил 14 марта постпред России в ООН Василий Небензя.

Константинъ Киево-Печерская лавра. Панорама Нижней Лавры

Ситуация для православных на Украине ухудшается уже давно, а теперь вслед за другими рейдерскими захватами киевские власти вознамерились отобрать и главную святыню церкви, подчеркнул Небензя.

Как сообщалось ранее, киевские власти отказались продлевать договор аренды храмов Киево-Печерской лавры с канонической Украинской православной церковью. Предполагается, что храмы будут переданы раскольникам из «ПЦУ». Монахи УПЦ заявили, что покидать лавру отказываются.

Также ранее в Верховную раду был внесен законопроект, положения которого позволяют запретить деятельность православной церкви на Украине.