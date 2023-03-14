Путин предложил строить жильё и открывать парки на месте объектов ФСИН на Дальнем Востоке

Улан-Удэ, , 19:22 — REGNUM О намерении построить жильё и социальные учреждения на месте объектов ФСИН и Минобороны в городах Дальнего Востока в ходе совещания о развитии региона сообщил 14 марта президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского лидера, специфической чертой центральной части дальневосточных городов являются значительные территории, которые занимают объекты Минобороны, ФСИН и другие федеральные ведомства.

«Есть предложения по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее и тому подобное», — сказал Путин, добавив, что эта тема требует обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин ранее заявил, что правительство России планирует внедрять программу по развитию дальневосточных городов, в которых сложилась непростая ситуация с расселением аварийного жилья.