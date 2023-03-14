Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 19:22 — ИА Регнум. О намерении построить жильё и социальные учреждения на месте объектов ФСИН и Минобороны в городах Дальнего Востока в ходе совещания о развитии региона сообщил 14 марта президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам российского лидера, специфической чертой центральной части дальневосточных городов являются значительные территории, которые занимают объекты Минобороны, ФСИН и другие федеральные ведомства.

«Есть предложения по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее и тому подобное», — сказал Путин, добавив, что эта тема требует обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин ранее заявил, что правительство России планирует внедрять программу по развитию дальневосточных городов, в которых сложилась непростая ситуация с расселением аварийного жилья.