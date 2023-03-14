Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 19:13 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном округе систему профессионального образования следует настроить на перспективные планы развития городов, на потребности экономики, заявил 14 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Администрация президента России Владимир Путин

«Дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную базу, усилить кооперацию с бизнесом, который работает в этих регионах. И я очень рассчитываю, что такой подход будет отражен в мастер-планах», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в программе «Профессионалитет» уже участвуют более 250 образовательных организаций и 200 предприятий. В 2023 году география проекта расширится до 55 регионов.

С учётом новых предприятий количество участников — отраслевых партнеров «Профессионалитета» возрастет до 378. А к сентябрю 2023 года будут созданы кластеры по таким отраслям, как электротехническая отрасль, лесная промышленность, топливно-энергетическая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная отрасль, а также водный и наземный транспорт.