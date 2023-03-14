Путин призвал создать на Дальнем Востоке комфортную и безопасную городскую среду

Улан-Удэ, , 18:52 — REGNUM Развитие Дальнего Востока позволит привлечь студентов и соискателей работы, но сначала необходимо приложить усилия для повышения качества жизни граждан, создать комфортную и безопасную городскую среду, сказал 14 марта президент России Владимир Путин на совещании в Улан-Удэ.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, «ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учёбы, работы и для ведения бизнеса».

На Дальнем Востоке за последние десять лет добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, но необходимо также решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации населения, добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин анонсировал, что проекты развития получат ещё пять городов Дальнего Востока России. Так, до 2030 года на развитие Петропавловска-Камчатского будет направлено около 150 млрд рублей.