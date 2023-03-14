Путин предложил решение проблемы оттока кадров из регионов

Улан-Удэ, , 18:49 — REGNUM Проблема оттока кадров из регионов России все еще существует, заявил 14 марта на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода президент России Владимир Путин.

В. В. Путин с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. © Владимир Гердо, ТАСС

Решать эту проблему нужно, создавая интересные, перспективные и качественные рабочие места, развивая виды деятельности, которые бы захватывали людей, стимулировали оставаться в прежнем регионе, сказал президент.

Кроме того, нужно улучшать и ситуацию в жилищной сфере, добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, 14 марта в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ Владимир Путин заявил о необходимости кардинально повысить уровень жизни на Дальнем Востоке.