Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) флагманом российского вертолётостроения. По мнению российского лидера, его вклад в достижение РФ победы очень велик.

Марк Агнор/РИА Новости Улан-Удэнский авиационный завод

Глава государства обратил внимание, что в настоящее время завод выпускает машины, востребованные не только на мировых рынках, но и внутри страны, «как на гражданке, так и для министерства обороны».

«И линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая авионика — просто прекрасно!» — отметил Путин в ходе посещения авиазавода 14 марта.

Президент указал, что Улан-Удэнский завод работает много десятков лет, обладает хорошими компетенциями и традициями. Глава государства также отметил, «чего здесь только ни строили из авиационной техники — все: и вертолеты, и самолёты».

«Поэтому ваша роль в том, чтобы победа была обеспечена — она особая и очень высокая», — сказал Путин, выразив надежду на коллективную и эффективную совместную работу.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, президент России поддержал инициативу о присвоении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Президент отметил, что не видит препятствий для присвоения почётного звания городу, но власти Улан-Удэ должны собрать и направить необходимый документы в федеральное правительство.