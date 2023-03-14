Небензя: Германия, Швеция и Дания отказались сотрудничать с Россией по теракту на «Северных потоках»

Нью-Йорк, США, , 18:42 — REGNUM Власти Германии, Швеции и Дании отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток». Об этом 14 марта говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи к генсекретарю организации и председателям Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что Швеция и Дания заявили, что удовлетворение российских запросов может «подвергнуть угрозе» безопасность этих стран. Германия, в свою очередь, заявила, что это может повлечь «возможный ущерб интересам» государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва распространила в ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток».