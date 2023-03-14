* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Цукерберг подтвердил, что Meta* ждут новые увольнения

Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерена уволить 10 тысяч сотрудников, заявил глава компании Марк Цукерберг 14 марта.

Марк Цукерберг President of Mexico

Официально об увольнениях может быть объявлено в апреле 2023 года. Также предполагается закрыть около пяти тысяч пока не занятых вакансий, добавил глава компании.

Компания рассчитывает с помощью увольнений сократить издержки и улучшить свои финансовые показатели, сказал Цукерберг.

О намерении уволить около 11 тысяч сотрудников в Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили в ноябре 23 022 года. В марте 2023 года Bloomberg сообщал, что увольнения могут произойти уже в ближайшие дни.