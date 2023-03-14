Путин: необходимо улучшить ситуацию с расселением жителей Дальнего Востока из аварийного жилья

Улан-Удэ, , 18:39 — REGNUM На Дальнем Востоке отмечаются за последние десять лет заметные результаты развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, но необходимо кардинально повысить качество жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить экологические и инфраструктурные проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан, заявил 14 марта на совещании по развитию дальневосточных городов президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства напомнил, что правительство России планирует внедрять программу по развитию дальневосточных городов, в которых сложилась непростая ситуация с расселением аварийного жилья.

По словам Путина, в ближайшие годы необходимо добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечив жителей современными квартирами и домами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России в ходе рабочей поездки в Архангельскую область поручил региональным властям переселять жильцов из аварийного жилья в деревянные дома. Для этого необходимо использовать дома промышленного производства. Начать расселение в них надо уже в 2023 году.