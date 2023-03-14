Москва, , 18:18 — REGNUM В феврале 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 5,1% по сравнению с январём. Об этом свидетельствуют данные Центрального Банка РФ 14 марта.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что за два месяца, январь и февраль, реальный эффективный курс рубля понизился на 11,8%.

Также сообщается, что в феврале курс рубля к доллару упал на 5,5% по сравнению с январём, с начала года — на 10,8%. При этом курс рубля к евро понизился на 4,2% к январю, а с начала года — на 10,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курс евро на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с апреля 2022 года.