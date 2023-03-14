ДНР, 14 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Российские военные скоро полностью будут контролировать в Артёмовске завод «Востокмаш», заявил 14 марта временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

Пока же ситуация остаётся сложной, но предпосылки для скорого взятия завода под контроль ЧВК «Вагнер» есть, сказал он, добавив, что бои в городе идут за каждый метр.

Напомним, руководством Украины принято решение продолжать удерживать Артёмовск.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия приближается к железной дороге, через которую ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр, а затем в Артёмовск.