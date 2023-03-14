Дудаев: во время встречи с Путиным у Кадырова в руке был не медицинский прибор, а счётчик молитв

Грозный, , 18:05 — REGNUM У главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным был в руках счётчик молитв, а не медицинский прибор. Об этом 14 марта заявил республиканский министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что после встречи Кадырова с Путиным некоторые СМИ написали, что предмет на руке главы Чечни был похож на медицинский прибор.

«Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные чётки — это счётчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда», — написал Дудаев в Telegram-канале.

Напомним, 13 марта Путин провёл встречу с Кадыровым, в ходе которой глава региона отметил, что чеченские бойцы успешно несут службу в зоне специальной военной операции и нацелены действовать до победного конца.