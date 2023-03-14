Глава Минпросвещения РФ Кравцов: к 2024 году во всех школах откроют спортивные клубы

Москва, , 18:18 — REGNUM К 2024 году во всех российских школах появятся спортивные клубы. Об этом 14 марта сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания форума «Наука побеждать» в рамках реализации федерального проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия».

Занятия в детской школе карате © Александр Демьянчук/ТАСС

«В настоящее время министерство просвещения в соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта РФ до 2030 года формирует Единый всероссийский перечень школьных спортивных клубов», — сказал он, добавив, что к 2024 году работы будут завершен и в каждой школе будет создан спортивный клуб.

По словам Кравцова, в настоящее время в перечень входят порядка 33,8 тыс. клубов. Он уточнил, что в спортклубах самбо занимаются 27 тыс. детей.

Министр также рассказал о формировании плана мероприятий по реализации всероссийского проекта «Самбо в школе» на 2023–2025 годы, разработке программно-методического комплекса для школ и создании учебно-методической центра по развитию самбо.

Как сообщало ИА REGNUM, В России ускоренными темпами возводят школы. С момента начала реализации национального проекта «Образование» возведено уже более 700 новых учебных заведений. Планируется, что до конца 2024 года количество построенных в рамках нацпроекта новых учебных учреждений в стране достигнет 1300.