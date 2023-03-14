Будапешт, 14 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В верховном комиссариате ОБСЕ по национальным меньшинствам согласны с позицией Венгрии о том, что ситуация с образованием на Украине в части положения нацменьшинств неприемлема, заявил 14 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Венгрия попросила помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании, добавил министр.

Согласно этому закону Украина намеревается ликвидировать все венгерские школы, сократить количество предметов, преподаваемых на национальных языках, а также запретить сдавать экзамены на национальных языках, напомнил Сияйрто.

Как сообщалось ранее, в Венгрии недовольны насильственной украинизацией образования на Украине, которая проводится в том числе в отношении этнических венгров. В Будапеште отмечают, что эти и другие нарушения Киева в отношении прав нацменьшинств не позволят Украине вступить в ЕС.