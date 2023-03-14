Киев, , 17:56 — REGNUM В Харькове произвели демонтаж бюста маршала Советского Союза Василия Блюхера. Об этом 14 марта сообщает украинское издание Kharkiv Today в своём телеграм-канале.

Бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в Харькове Антон Самарский

По его информации, сотрудники коммунальных служб Харькова произвели демонтаж бюста маршала СССР с дома на улице Сумской, ранее он был облит краской.

Василий Константинович (1890-1938), советский военный деятель, маршал Советского Союза. Участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну командовал отрядами Красной гвардии, в августе–сентябре 1918 года — Уральской армией.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января в Харькове был демонтирован памятник советскому писателю Николаю Островскому.