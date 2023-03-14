Киев, 14 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В Харькове произвели демонтаж бюста Маршала Советского Союза Василия Блюхера. Об этом 14 марта сообщает украинское издание Kharkiv Today в своём телеграм-канале.

Антон Самарский Бюст маршала Советского Союза Василия Блюхера в Харькове

По его информации, сотрудники коммунальных служб Харькова произвели демонтаж бюста Маршала СССР с дома на улице Сумской, ранее он был облит краской.

Василий Константинович (1890–1938), советский военный деятель, Маршал Советского Союза, участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну командовал отрядами Красной гвардии, в августе–сентябре 1918 года — Уральской армией.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января в Харькове был демонтирован памятник советскому писателю Николаю Островскому.