Киев, 14 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Удержание Артёмовска под контролем ВСУ имеет ключевое значение для обороны всего фронта, заявил 14 марта главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Он подчеркнул, что оборонительная операция на этом направлении чрезвычайно важна для сдерживания российских войск.

«Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта», — написал Залужный в своём телеграм-канале.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о решении продолжать удерживать Артёмовск (до 1924 года — Бахмут). Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский 13 марта назвал обстановку у Артемовска по-прежнему «сложной».

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Артёмовска, по данным властей ДНР, находятся десять батальонных тактических групп ВСУ.