В Еврокомиссии нашли виновных в энергетическом кризисе
Брюссель, 14 марта 2023, 17:46 — REGNUM Высокие и неустойчивые цены на энергоносители вызваны «энергетической войной России против Евросоюза», сказано в заявлении Еврокомиссии, распространённом 14 марта.
Еврокомиссия представила проект реформы рынка электроэнергии. Предлагается в большей мере задействовать возобновляемые источники, предполагается, что это позволит стабилизировать и снизить цены.
Ранее в Кремле и правительстве России отмечали, что резкий рост цен на энергоносители в ЕС стал прямым следствием отказа стран Евросоюза сначала от долгосрочных контрактов на поставки из России, а потом и от любых прямых поставок.
В декабре 2022 года сообщалось, что руководство ЕС намерено в 2023 году принять новый закон о мерах повышения энергоэффективности.