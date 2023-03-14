Брюссель, 14 марта, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Высокие и неустойчивые цены на энергоносители вызваны «энергетической войной России против Евросоюза», сказано в заявлении Еврокомиссии, распространённом 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Европы

Еврокомиссия представила проект реформы рынка электроэнергии. Предлагается в большей мере задействовать возобновляемые источники, предполагается, что это позволит стабилизировать и снизить цены.

Ранее в Кремле и правительстве России отмечали, что резкий рост цен на энергоносители в ЕС стал прямым следствием отказа стран Евросоюза сначала от долгосрочных контрактов на поставки из России, а потом и от любых прямых поставок.

В декабре 2022 года сообщалось, что руководство ЕС намерено в 2023 году принять новый закон о мерах повышения энергоэффективности.