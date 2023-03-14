Донецк, 14 марта, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит решений руководства Украины о выводе оставшихся военнослужащих ВСУ из Артёмовска по единственной оставшейся дороге, хотя их можно было бы спасти.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Мы видим, что каких-то решений сейчас целесообразных, исходя из обстановки по выводу по последней оставшейся дороге, которая обстреливается нашими военными, но, тем не менее, ещё возможность по ней перемещаться есть, и можно было бы спасти, но таких решений со стороны руководства Украины мы не видим», — заявил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Мариуполе на базе морского порта и судоремонтного завода планируют запустить технологический комплекс по ремонту судов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на сайте офиса Владимира Зеленского была опубликована информация о том, что Киев принял решение продолжать удерживать Артёмовск.