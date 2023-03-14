Москва, 14 марта, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Десять батальонных тактических групп ВСУ сейчас находятся в районе города Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом 14 марта заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Десять батальонных тактических групп сейчас находятся в районе Артёмовска», — сказал Кимаковский.

По его словам, эти группы составлены из тех корпусов, которые ВСУ готовили для наступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в офисе Зеленского заявили, что киевские власти приняли решение продолжать удерживать Артёмовск.