Херсон, 14 марта 2023, 17:58 — REGNUM Не очень интенсивными назвал ежедневные обстрелы ВСУ по линии соприкосновения на Днепре врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Эрик Романенко/ТАСС

В интервью РИА Новости он уточнил, что каждый день по всей линии соприкосновения от запорожского Энергодара до Кинбурнской косы, фиксируется от 50 до 150 артиллерийских выпусков.

По словам, в большинстве случаев обстрелы носят хаотичный характер, поскольку выстрелы ведутся из ствольной артиллерии и миномётов.

«Они не обладают высокой точностью попадания, разве что кто-то чётко им укажет координаты, а чётко указывать координаты могут или ДРГ, засылаемые на Левобережье, или кто-то типа проукраинских активистов», — добавил врио главы Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Минобороны России рассказали, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки на южнодонецком, херсонском, купянском и запорожском направлениях более 170 военных ВСУ.

Только на херсонском направлении было уничтожено свыше 40 военных ВСУ, три БТР, три автомобиля, две САУ «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация».