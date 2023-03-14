Краснодар, , 17:52 — REGNUM Грудной ребёнок известного блогера Максима Лютого скончался от истощения в Сочи. Об этом 14 марта пишет телеграм-канал 112.

Блогер Максим Лютый. Цитата из видео с канала: Первый Вегетарианский

По его информации отец и мать ребенка являются сыроедами и онлайн тренерами. Ребёнок болел несколько дней, а 8 марта его состояние резко ухудшилось, младенец начал задыхаться, появились судороги.

Родители повезли его в одно из медицинских учреждений, где врачи констатировали смерть ребёнка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В соцсетях блогер пропагандировал сыроедение фруктов и овощей, а также выступал тренером в программах очищения организма. Также мужчина называл себя сторонником питания энергией солнца.