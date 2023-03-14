Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает лучшей оценкой любого руководителя, когда люди говорят о нём, что у него всё хорошо получается. Об этом он заявил 14 марта в ходе беседы с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин

«Это самая высокая оценка, которой может добиться руководитель. По-простому сказать: «У него хорошо получается». Нет, не может быть оценки выше», — заявил глава российского государства, отвечая на реплику сотрудницы завода, которая отметила работу главы Бурятии Алексея Цыденова.

Президент России поблагодарил работников завода за то, что они высказали ему доверие. В ходе беседы сотрудники предприятия предложили Путину сделать совместную фотографию.

«С удовольствием», — ответил на это предложение глава России и сфотографировался с работниками завода.

Как передавало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане России должны проявить собранность и консолидацию, чтобы приблизить мир, а также достичь успеха и победы.