Путин: в России есть тенденция к повышению уровня зарплат

Улан-Удэ, , 17:30 — REGNUM В России отмечается тенденция к повышению уровня заработной платы граждан. Об этом 14 марта в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода сообщил президент России Владимир Путин.

Зарплата Прокуратура Калужской области

По его словам, «произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случае. Но тенденция сейчас идёт всё-таки на повышение».

Напомним, 21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил перед правительством страны и регионами задачу по обеспечению «заметного, ощутимого» роста реальных зарплат граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года уровень реальных зарплат в России вырос на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Так, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в декабре 2022 года составила 88,468 тысяч рублей. Без учета поправки на уровень инфляции за год зарплаты увеличились на 12,6%.