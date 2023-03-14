Тверь, , 17:25 — REGNUM Экскурсионно-образовательный проект «Нас пригласили во Дворец и РМИ» стартовал сегодня, 14 марта, в парке «Россия — Моя история» в Твери. Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, он адресован учащимся 8-х классов школ региона и направлен на популяризацию культурного и исторического наследия Российской Федерации. Он включает посещение экспозиций мультимедийного исторического парка и Императорского путевого дворца.

Экскурсионно-образовательный проект «Нас пригласили во Дворец и РМИ» Пресс-служба правительства Тверской области

О планах по реализации проекта сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь в декабре 2022 года. Тогда юнкор Кирилл Орлов из Вышнего Волочка поинтересовался у главы региона, когда начнет работать программа посещения школьниками парка «Россия — Моя история» по аналогии с проектом «Нас пригласили во Дворец» по бесплатному посещению областной картинной галереи.

Игорь Руденя поручил начать реализацию программы в 2023 году, объединив при этом экскурсии в Императорский дворец и мультимедийный парк, чтобы дети могли на системной основе посещать знаковые культурные объекты области.

Первыми школьниками, которые побывали сегодня в парке «Россия — Моя история» и Императорском дворце, стали учащиеся из Ржева и Вышнего Волочка. В историческом парке школьников познакомили с историей правления династии Рюриковичей — экспозиция рассказывает про основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, превращение Руси в один из центров европейской общественно-политической жизни.

Благодаря совместной работе историков, художников и специалистов в сфере современных компьютерных технологий перед посетителями «оживают» далекие события «Повести временных лет», истории древних торговых путей и легендарных сражений. Экскурсоводы картинной галереи приготовили для детей увлекательную прогулку по дворцовым залам. Юных посетителей в ходе экскурсий знакомят с экспозициями Путевого дворца, историей галереи.

В рамках регионального проекта для восьмиклассников из Твери и близлежащих муниципальных образований подготовлено однодневное посещение, для ребят из отдаленных районов и округов — двухдневное. В программу для школьников из дальних территорий также включено посещение других культурных объектов Твери. Для детей организовано питание и проживание.