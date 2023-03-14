В офисе Зеленского сообщили о решении продолжать удерживать Артёмовск

Киев, , 17:20 — REGNUM Руководство Украины приняло решение продолжать удерживать Артёмовск, сообщается 14 марта на сайте офиса Владимира Зеленского.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут (украинское название Артёмовска)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 марта российские подразделения приближались к железной дороге, по которой киевский режим перебрасывает резервы в Часов Яр, а затем в Артёмовск.

Российский бойцы активно продвигаются северо-западнее Артёмовска, перерезая пути снабжения ВСУ.