Киев, 14 марта, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Руководство Украины приняло решение продолжать удерживать Артёмовск, сообщается 14 марта на сайте офиса Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут (украинское название Артёмовска)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 марта российские подразделения приближались к железной дороге, по которой киевский режим перебрасывает резервы в Часов Яр, а затем в Артёмовск.

Российский бойцы активно продвигаются северо-западнее Артёмовска, перерезая пути снабжения ВСУ.