Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Прилегающие российские регионы будут газифицированы после строительства газопровода в Китае, заявил 14 марта президент России Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ.

Алексей Филиппов/РИА Новости Владимир Путин

«Газовая трубопроводная система ещё с Советского Союза — восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, всё развивалось в европейской части. <…> У Газпрома есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему», — сказал президент.

По словам Путина, по окончании договорённости с китайскими друзьями станет понятно, где пройдут окончательные маршруты. Тогда же будет ставиться вопрос о расширении развития газификации данных регионов, это в свою очередь подтолкнет развитие машиностроения, экономики в целом, металлургической промышленности, рабочих мест, добавил глава государства.

Из заявления Путина следует, что строительство газопровода для экспорта в Китай позволит газифицировать Бурятию.

«Магистральная труба должна пройти 200 километров от Улан-Удэ примерно. <…> Тогда можно вместе с Газпромом, с республикой, вместе с правительством России уже подумать и выработать проект газификации региона», — отметил Путин.

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал востребованность проекта «Сила Сибири — 2», в рамках которого газ из России попадает в Китай через Монголию, в связи с ростом потребления голубого топлива.

Напомним, по прогнозу Газпрома, в ближайшие 20 лет прирост потребления газа в КНР составит 40% от мирового прироста потребления газа.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Газпрома Алексея Миллера, в компании изучают новые рынки и готовятся к выходу на них, думают о диверсификации, самым интересным в обозримом будущем будет азиатский рынок, где у российского газа большие перспективы.