Ставрополь, 14 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Жителя Ставропольского края подозревают в передаче спецслужбам Украины информации о российских воинских частях. Мужчина задержан, сообщает 14 марта пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Установлено, что в марте прошлого года подозреваемый начал переписываться с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Он согласился помогать киевскому режиму в ущерб безопасности РФ.

СБУ поручила жителю Ставрополья собрать и передать фотоматериалы о железнодорожных станциях и воинских частях в регионе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ему может грозить лишение свободы сроком до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае арестовали по обвинению в госизмене. Предположительно, мужчина передавал украинской разведке сведения о российских военных объектах.