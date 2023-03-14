Путин: Минпромторг передал в Минобороны список профессий для отсрочки от армии

Улан-Удэ, , 17:10 — REGNUM Министерство промышленности и торговли подготовило список приоритетных профессий для получения отсрочки от военной службы, заявил 14 марта президент России Владимир Путин.

Армия РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Список уже передан в Министерство обороны, ведомства ведут «диалог» по данному вопросу, отметил глава государства.

«Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала», — сказал Владимир Путин.

В январе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов оборонно-промышленного комплекса пока еще «не формализовано» и находится в работе.