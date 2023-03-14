Путин: Запад пытался раскачать Россию, создавая «пятую колонну» и насылая международных террористов

Улан-Удэ, , 17:09 — REGNUM После распада СССР Запад пытался раскачивать Россию, создавая «пятую колонну» и насылая орды международных террористов. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Советский Союз развалился. Тут же началось давление, чтобы раскачать саму Россию», — сказал Путин.

Он отметил, что внутри страны начали создавать «пятую колонну», чтобы раскачать политическую ситуацию. Кроме того, наслали на Россию «целые орды международных террористов», которые начали действовать в разных регионах, прежде всего на Северном Кавказе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что многополярность мира начала трещать с развалом СССР.