Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. После распада СССР Запад пытался раскачивать Россию, создавая «пятую колонну» и насылая орды международных террористов. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Советский Союз развалился. Тут же началось давление, чтобы раскачать саму Россию», — сказал Путин.

Он отметил, что внутри страны начали создавать «пятую колонну», чтобы раскачать политическую ситуацию. Кроме того, наслали на Россию «целые орды международных террористов», которые начали действовать в разных регионах, прежде всего на Северном Кавказе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что многополярность мира начала трещать с развалом СССР.