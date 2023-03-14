Москва, 14 марта, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил письма действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с нарушением конституционных и общечеловеческих прав православных верующих на Украине. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

Отмечается, что в письмах Лавров привлёк внимание к вопиющим нарушениям прав православных верующих на Украине, в основе которых лежит репрессивная политика киевского режима, направленная на уничтожение Украинской православной церкви (УПЦ).

«Действия украинских властей расцениваются С. В. Лавровым как грубейшее нарушение прав и дискриминация православных христиан на Украине, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дипломат призвал международных руководителей дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении Украинской православной церкви, а также потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви, не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл призвал международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру. Ранее исполняющий обязанности генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник объявил о расторжении с 29 марта договора аренды по размещению в комплексе монастыря УПЦ. Он потребовал к этому сроку освободить помещения.