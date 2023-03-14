Улан-Удэ, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести».

Работники в цехе сборки вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе © Марк Агнор/РИА Новости

Во вторник, 14 марта, в главе государства, посетившему Улан-Удэнский авиационный завод, с такой просьбой обратились сотрудники предприятия.

Президент отметил, что не видит препятствий для присвоения почётного звания городу, но власти Улан-Удэ должны собрать и направить необходимый документы в федеральное правительство.

«С 1939 года, уже 85 лет… Предприятие многое сделало для победы в Великой Отечественной войне, и сейчас работает на всю катушку, даже перевыполняет план», — отметил президент РФ по итогам встречи на авиазаводе в городе.

Как писало ИА REGNUM, в этот же день Путин отметил, что безработица в стране оказалась на исторически минимальном уровне.

Российский лидер отметил, что «все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается».