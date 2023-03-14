Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В 2022 году в России собрали рекордный за всю историю урожай, заявил 14 марта в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ президент Владимир Путин.

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«Мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, [что объём урожая] уже где-то 153-155 млн тонн. Это вообще рекорд за всю новейшую историю России, да и в советское время, разумеется, в рамках РСФСР, ничего подобного не было», — сказал Путин, поблагодарив за труд сельхозпроизводителей.

Напомним, по данным Росстата, урожай зерновых в 2021 году составил в чистом весе 121,4 млн тонн, в 2020 году — 133,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году обновили рекорд по сбору масличных культур, собрав 25,6 млн подсолнечника, сои и рапса. Также по итогам прошлого года собранный объём плодов и ягод превысил показатель 2021 года на 5% и составил более 1,5 млн тонн.