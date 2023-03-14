Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Западные страны надеялись на быстрое разрушение России, но этого не произошло, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц. Вот на что был расчет», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что Запад рассчитывал, что в России остановятся предприятия в связи с отказом «партнёров работать в экономической сфере вместе с нами, что рухнет финансовая система».

«Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», — подчеркнул Путин.

Этого не произошло, поскольку фундаментальные основы стабильности страны гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал, заключил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе общения с сотрудниками авиазавода заявил, что безработица в России находится на исторически минимальном уровне.

Российский лидер отметил, что «все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается».