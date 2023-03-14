Улан-Удэ, , 16:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин допустил, что страна может столкнуться с последствиями антироссийских санкций в будущем. Об этом он сообщил 14 марта в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам главы государства, недоброжелатели рассчитывают на создание проблем для России в среднесрочной перспективе.

«Такая опасность действительно существует, мы это понимаем», — сказал Путин.

Президент пояснил, что опасность существует из-за того, что «на предприятиях длительного цикла требуются современное оборудование и разработки». Он также добавил, что «всё будет нормально».

Напомним, что в ходе рабочей поездки в Бурятию президент России осмотрел Улан-Удэнский авиационный завод, специализирующийся на производстве вертолётов. Главе государства продемонстрировали новые модели вертолётов Ми-171А3 и Ка-226.54 и использующиеся для них агрегаты.