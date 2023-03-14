Улан-Удэ, , 17:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане России должны проявить собранность и консолидацию, чтобы приблизить мир, а также достичь успеха и победы.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть», — сказал глава государства в ходе общения с сотрудниками авиазавода в Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия борется за существование своей государственности . Российский лидер подчеркнул, что если для западных стран за ситуацией на Украине скрывается улучшение геополитического положения, то для Москвы — это борьба за выживание.