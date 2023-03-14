Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане России должны проявить собранность и консолидацию, чтобы приблизить мир, а также достичь успеха и победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть», — сказал глава государства в ходе общения с сотрудниками авиазавода в Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия борется за существование своей государственности. Российский лидер подчеркнул, что если для западных стран за ситуацией на Украине скрывается улучшение геополитического положения, то для Москвы это борьба за выживание.