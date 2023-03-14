Улан-Удэ, , 16:41 — REGNUM Безработица в России находится на исторически минимальном уровне, заявил 14 марта президент страны Владимир Путин.

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«Безработица оказалась на исторически минимальном уровне. Даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда — 3,6%», — сказал глава государства в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

Российский лидер отметил, что «все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что финансовая система России после введения санкций устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям Центробанка.