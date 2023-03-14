Улан-Удэ, , 16:51 — REGNUM Геополитические интересы отказались для Запада гораздо важнее, чем устранение идеологических противоречий, связанное с распадом Советского Союза. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 14 марта в Улад-Удэ в ходе встречи с рабочими авиационного завода.

Владимир Путин Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По его словам, современные проблемы в мире начались после краха СССР, так как устройство мира было определено по итогам Второй мировой войны. Участвовали в этом страны-победительницы, в первую очередь, Советский Союз и США.

После распада СССР казалось, что идеологическая основа для противостояния России и Запада исчезла, что дальше «всё будет хорошо и вечно», но это было не так.

«Оказалось, что геополитические интересы наших <…> партнёров оказались гораздо важнее, чем в том числе противоречия с бывшим Советским Союзом», — сказал Путин.

Запад пытался раскачивать постсоветскую Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов, добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия на Украине опиралась на тех, кто считал себя частью русского мира, однако с 2014 года сторонников нормальных отношений Киева и Москвы стали истреблять.