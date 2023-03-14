Новая Каховка, Херсонская область, 14 марта 2023, 16:40 — REGNUM Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство замглавы ВГА Каховского административного района Херсонской области.

Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщили в СК 14 марта, накануне днём неизвестный заложил вблизи от входа в кафе, расположенного в городе Новая Каховка, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие.

«В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — указали в СКР.

Следователями и криминалистами регионального управления произведен осмотр места происшествия. Подозреваемого ищут.

Ранее 14 марта ИА REGNUM писало, что, по данным ряда СМИ, речь идёт о покушении на заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура.