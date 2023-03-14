Уголовное дело возбудили после покушения на замглавы Новой Каховки
Новая Каховка, Херсонская область, 14 марта 2023, 16:40 — REGNUM Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство замглавы ВГА Каховского административного района Херсонской области.
Как сообщили в СК 14 марта, накануне днём неизвестный заложил вблизи от входа в кафе, расположенного в городе Новая Каховка, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие.
«В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — указали в СКР.
Следователями и криминалистами регионального управления произведен осмотр места происшествия. Подозреваемого ищут.
Ранее 14 марта ИА REGNUM писало, что, по данным ряда СМИ, речь идёт о покушении на заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура.