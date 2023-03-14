Новая Каховка, Херсонская область, 14 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство замглавы ВГА Каховского административного района Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Как сообщили в СК 14 марта, накануне днём неизвестный заложил вблизи от входа в кафе, расположенного в городе Новая Каховка, самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие.

«В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района Херсонской области получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи», — указали в СКР.

Следователями и криминалистами регионального управления произведен осмотр места происшествия. Подозреваемого ищут.

Ранее 14 марта ИА REGNUM писало, что, по данным ряда СМИ, речь идёт о покушении на заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура.

Гур известен тем, что ранее на него, по данным силовых структур украинские диверсанты уже готовили покушение. Так, 6 августа прошлого года появилось сообщение о покушение на Виталия Гура. Сообщалось, что в результате чиновник получил серьезные травмы, а затем и вовсе скончался.

Однако через неделю сам Виталий Гур в эфире Первого канала рассказал, что его убийство было инсценировкой дабы предотвратить настоящее покушение.