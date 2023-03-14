Москва, 14 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Аэропорт Внуково в Москве осуществляет работу в штатном режиме, неопознанных объектов в небе над ним не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Алексей Майшев/РИА Новости Аэропорт Внуково

По её информации, аэропорт Внуково работает в штатном режиме, нет отмены и задержек рейсов, неопознанных объектов в небе над аэропортом не выявлено.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали о том, что в небе над аэропортом Внуково обнаружен беспилотник.