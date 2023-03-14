Улан-Удэ, , 16:34 — REGNUM Западные страны рассчитывали на то, что их санкции в отношении России приведут к обрушению промышленности и финансовой системы страны, а также раскачают государство изнутри, но их расчёты не подтвердились. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

Владимир Путин © Михаил Метцель/РИА Новости/POOL

По его словам, противник думал, что Россия рухнет через 2-3 недели или через месяц, что произойдёт остановка предприятий в связи с отказом партнёров работать в экономической сфере, что обрушится финансовая система, что десятки тысяч граждан останутся без работы, выйдут на улицы и будут протестовать.

Путин также отметил, что западные страны планировали, что Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Глава российского государства подчеркнул, что этого не произошло.

«Оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал», — отметил он.