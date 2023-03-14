Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В ходе рабочей поездки в Бурятию президент России Владимир Путин 14 марта осмотрел Улан-Удэнский авиационный завод, специализирующийся на производстве вертолётов.

Цитата из видео Владимир Путин 14 марта осмотрел Улан-Удэнский авиационный завод

Главе государства продемонстрировали новые модели вертолётов Ми-171А3 и Ка-226.54 и использующиеся для них агрегаты.

Также Путин побывал в цехе окончательной сборки машин и пообщался с рабочими завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент России проведёт в Бурятии совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Оно состоится в смешанном формате. Так, в режиме видеоконференции к нему подключатся федеральные министры и руководители нескольких регионов ДФО.