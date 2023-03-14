Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2022 года, скорее всего, упал ниже официальных 40%. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Сейчас мы говорили про Украину, там ВВП как раз рухнул на 40%. Это официальные данные. На самом деле думаю, что больше», — отметил российский лидер.

Говоря об экономике России, президент также отметил снижении ВВП. Он уточнил, что российская экономика в прошлом году упала лишь на 2,1%.

По данным Росстата, опубликованным в конце февраля, в 2022 году ВВП России снизился на 2,1%, объём валового внутреннего продукта в текущих ценах достиг 151,4556 трлн рублей.