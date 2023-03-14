Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Финансовая система России после введения санкций устояла и укрепилась, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Финансовая система России устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям Центробанка», — сказал глава государства в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

Ранее российский лидер заявил, что все текущие проблемы начались после развала СССР, поскольку мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР.